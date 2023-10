Após vice da Sula, Fortaleza desembarca na Capital com festa da torcida no aeroporto

O Fortaleza desembarcou na Capital na noite deste domingo, 29, no aeroporto velho. Com apoio da torcida, os atletas passaram juntos em meio aos cantos. No sábado, 28, o clube foi vice-campeão da Copa Sul-Americana após perder para a LDU-EQU nos pênaltis.

Depois da saída, a delegação se dirigiu ao Pici. A apresentação do elenco será na tarde desta segunda-feira, 30, às 17 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próximo jogo do Leão será nesta quarta-feira, 1º, contra o Atlétigo-MG, pela Série A. Fora de casa, a equipe fará um duelo com um adversário direto na briga pelo G6. O Fortaleza é o atual nono colocado no torneio, com 42 pontos.