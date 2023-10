Para Tinga, sentimento é de orgulho e missão do Fortaleza é voltar às competições internacionais

Jogador é um dos símbolos da reconstrução do Tricolor do Pici, que deixou a Série C em 2017 e disputou sua primeira final de Copa Sul-Americana

O lateral-direito Tinga, um dos símbolos da ascensão do Fortaleza da Série C à final da Copa Sul-Americana, disse que apesar da perda do título para a LDU nos pênaltis, o sentimento que fica para os comandados de Juan Pablo Vojvoda é de orgulho e gratidão à torcida do Tricolor de Aço.



“Primeiro, nós precisamos agradecer a presença do torcedor que fez um esforço tremendo e acreditava do começo até o fim. O torcedor acreditou na gente e a gente entregou o máximo. O torcedor sabe da nossa entrega”, ressaltou o atleta, que chegou no Fortaleza desde 2015.