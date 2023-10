João Ricardo cita "humildade" e reitera foco no Brasileirão para retornar a torneio continental

O arqueiro, inclusive, foi um dos jogadores que mais demonstrou tristeza com a derrota. Nos pênaltis, João cresceu e defendeu duas cobranças

Um dos destaques do Fortaleza na campanha histórica na Copa Sul-Americana, o goleiro João Ricardo lamentou o vice-campeonato da equipe neste sábado, 28, diante da LDU, do Equador. Em zona mista, ele citou "humildade" após a derrota e reiterou que o time precisa focar na Série A para retornar à finais continentais no futuro.

"A gente sai triste e lamenta. A expectativa criada foi muito grande. No detalhe acabou escapando, mas é erguer a cabeça e parabenizar a equipe da LDU. Temos que ter humildade e saber reconhecer. Temos mais dez jogos no Brasileiro, vamos tentar dar nosso melhor e nos preparar para no futuro, se tiver que chegar de novo em uma final, que a gente possa vencer", disse o goleiro.