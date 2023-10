Com vice na Sula, Vojvoda perde primeira final no comando do Fortaleza

Treinador do Leão acumula quatro títulos e, agora, uma final perdida. Equipe foi derrotada pela LDU nos pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 120 minutos

Vojvoda alcançou a final do Campeonato Cearense três vezes: 2021, 2022 e 2023. Em todas, o argentino foi campeão. Nos anos de 2021 e 2023, a taça veio contra o rival Ceará. Em 2022, o adversário foi o Caucaia.

O Fortaleza foi derrotado pela LDU-EQU na final da Copa Sul-Americana neste sábado, 28, nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Com o vice, o técnico Juan Pablo Vojvoda perdeu sua primeira final no comando do clube do Pici, depois de quatro troféus obtidos desde que chegou, em 2021.

A outra final vencida pelo comandante foi a Copa do Nordeste de 2022, contra o Sport-PE. Os times empataram por 1 a 1 na ida, em Pernambuco. No jogo de volta, na Arena Castelão, o Fortaleza levantou o troféu ao vencer por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu.

Nesta campanha internacional, o Leão tinha eliminado Libertad-PAR, América-MG e Corinthians-SP. O tento no tempo normal foi de Lucero, em assistência de Pochettino. Na prorrogação, nenhuma equipe balançou as redes. Durante as penalidades máximas, Romero, Pedro Augusto e Brítez desperdiçaram suas cobranças.