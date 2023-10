Após vice na Sula, Paz agradece torcida e afirma: "Quem está sempre chegando, uma hora ganha"

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, se pronunciou após a derrota do time tricolor nos pênaltis para a LDU, do Equador, na final da Copa Sul-Americana, neste sábado, 28. Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o dirigente agradeceu a torcida leonina pelo apoio. "Venho aqui agradecer ao torcedor e a todos que nos apoiaram nessa caminhada. Fizemos uma belíssima campanha, mas o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. A benção de hoje não foi de vitória, foi outra benção. Temos que agradecer e saber que a caminhada continua." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Essa caminhada começou na Série C de 2017, também com um vice-campeonato. E, naquele momento, nós celebramos o vice-campeonato. A gente tem que celebrar e agradecer a Deus o esforço de todos: jogadores, comissão, funcionários, torcida, patrocinadores, conselhos. Futebol é detalhe, hoje o detalhe não foi a nosso favor", comentou.