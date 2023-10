LDU bate Fortaleza e mantém 100% de aproveitamento em finais contra equipes brasileiras

A LDU, do Equador, conquistou a Copa Sul-Americana 2023 ao vencer o Fortaleza no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), neste sábado, 28. Com a vitória nas penalidades, a equipe equatoriana manteve os 100% de aproveitamento em finais continentais contra equipes brasileiras.

Na história, a LDU venceu o Fluminense em 2008 e 2009, conquistando a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, respectivamente, o Internacional, em 2009, levando o troféu da Recopa Sul-Americana e, nesta temporada, triunfou contra o Fortaleza, reconquistando a 'Sula'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A conquista da Copa Sul-Americana representa o 5° título internacional do time equatoriano, que se consolida como o maior vencedor de competições da Conmebol da história do Equador.