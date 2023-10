Torcedores de Fortaleza e LDU entram em conflito antes da final da Sul-Americana

Torcedores do Fortaleza e da LDU entraram em conflito no entorno do Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), antes da final da Copa Sul-Americana. A confusão, flagrada pela equipe do Esportes O POVO presente no Uruguai, iniciou após os tricolores xingarem e arremessarem pedras e copos de bebidas nos equatorianos, que revidaram.

Sem policiamento próximo, a dispersão aconteceu entre os próprios torcedores que estavam no local, afastando brasileiros e equatorianos, que estavam em maior número.

O duelo entre Fortaleza e LDU tem início às 17 horas (de Brasília). As equipes disputam o título da Copa Sul-Americana 2023.