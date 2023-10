Torcida do Fortaleza exibe mosaico antes da final da Sul-Americana

No estádio da final da Sul-Americana, mais de 7 mil torcedores vivem a expectativa do inédito título internacional do Tricolor do Pici

A torcida do Fortaleza realizou um mosaico no setor oeste do Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), neste sábado, 28, na entrada das equipes para a disputa da Copa Sul-Americana 2023. Com papéis nas cores vermelho, azul e branco, torcedores expuseram a sigla “FEC”, correspondente a Fortaleza Esporte Clube.

Além dos papéis, os torcedores leoninos também agitaram bandeirinhas com as cores do clube. Antes do apito inicial, os brasileiros cantaram o hino do país à capela.

No estádio da final da Sul-Americana, mais de 7 mil torcedores vivem a expectativa do inédito título internacional do Tricolor do Pici.