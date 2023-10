Torcida do Fortaleza assiste final da Sula nos Parques do Cocó e Rachel de Queiroz

A equipe do O POVO esteve presente nos dois locais. No Cocó, a maioria dos presentes estava com o sol no rosto. Parque Rachel de Queiroz, os tricolores lotaram e fizeram grande festa, transformando o ambiente em um caldeirão tricolor.

Na expectativa da final da Copa Sul-Americana, os torcedores do Fortaleza lotam os Parques do Cocó e Rachel de Queiroz, destinados pelo Governo do Estado e Prefeitura, respectivamente, para a transmissão do duelo entre o Tricolor e a LDU.

A equipe do O POVO esteve presente nos dois locais. No Cocó, a maioria dos presentes estava com o sol no rosto. Outros trouxeram cadeiras e cangas para se acomodar no gramado. Além disso, muitas crianças presentes acompanhadas do pais. A todo momento, cânticos eram puxados.

