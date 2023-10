Fortaleza encerra Sul-Americana com mais de R$ 24 milhões arrecadados

Caso conquistasse a Sul-Americana, o Leão do Pici somaria US$ 5 milhões (cerca R$ 25,05 milhões). Além disso, o clube receberia mais US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) por garantir vaga antecipada na fase de grupos da Libertadores 2024

A trajetória do Fortaleza na Copa Sul-Americana, finalizada neste sábado, 28, com o vice-campeonato após a derrota nos pênaltis para a LDU, do Equador, rendeu mais de R$ 24 milhões em premiação.

Por participar da fase de grupos, o Leão do Pici somou US$ 900 mil (cerca de R$ 4,5 milhões). Por vitória, a Conmebol pagou US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). Com os triunfos conquistados contra Palestino (2x), San Lorenzo (2x) e Estudiante de Mérida, o time de Juan Pablo Vojvoda somou mais US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões).

No mata-mata, ao eliminar Libertad, América-MG e Corinthians, o Leão do Pici somou mais US$ 1,95 milhão (cerca de R$ 9,76 milhões). Com o vice-campeonato, o Fortaleza garantiu a cota mínima de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).