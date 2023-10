Vojvoda completa 900 dias no Fortaleza e Marcelo Paz rasga elogios ao treinador

Presidente do Tricolor enalteceu o trabalho do técnico, que assumiu o cargo em maio de 2021. Fortaleza enfrenta a LDU na final da Sula neste sábado, 28

“Entrega pessoal, entrega de resultados esportivos, honestidade, lealdade. Um cara muito puro, muito correto. Tenho o prazer enorme de viver diariamente com ele, pessoalmente e profissionalmente”, relatou.

Juan Pablo Vojvoda completou nesta quinta-feira, 26, 900 dias treinando o Fortaleza . Sua primeira atividade como comandante da equipe cearense ocorreu em 10 de maio de 2021. Durante entrevista exclusiva ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 27, véspera da final da Copa Sul-Americana, o presidente Marcelo Paz aproveitou o gancho para revelar o que o comandante argentino representa para ele, além de rasgar elogios à conduta do profissional.

Em entrevista recente ao podcast 45+3, da Conmebol, Vojvoda abordou a importância da torcida nos jogos do clube e frisou a emoção de escutar as músicas da arquibancada.

“Quando todos cantam, por mais que como treinador tenho de ficar focado na partida, tem um momento que necessitamos que a emoção se apodere do jogo. É ter equilíbrio, mas muitas vezes os extremos precisam ser tocados”, disse.

O comandante argentino soma quatro títulos em sua passagem pelo Fortaleza: três Campeonatos Estaduais (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022). Caso seja campeão amanhã, o treinador fará parte do primeiro título internacional da história do futebol nordestino.



Com Guilherme de Andrade