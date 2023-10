Vojvoda admite emoção com músicas da torcida do Fortaleza: "Sentimento pertence a mim também"

O técnico Juan Pablo Vojvoda relatou, em entrevista ao podcast 45+3, da Conmebol, a emoção ao escutar os cânticos dos torcedores do Fortaleza nos estádios e o poder das músicas para a superação de momentos difíceis enfrentados pelo clube nas partidas.

“Conheço (as músicas). Muitas provocam emoção quando a torcida canta. Há duas ou três músicas muito reconhecidas aqui no Castelão, e no momento difícil, acho que foi a música que diz “viemos para te apoiar, Fortaleza… ”. Essa foi uma força importante em momentos difíceis. Quando todos cantam, por mais que como treinador tenho de ficar focado na partida, tem um momento que necessitamos que a emoção se apodere do jogo. É ter equilíbrio, mas muitas vezes os extremos precisam ser tocados”, disse.

Vojvoda ainda explicou ser importante deixar que a emoção esteja presente no campo de jogo, como forma de incentivo aos jogadores na busca, por exemplo, pelo gol, mas que é necessário existir um equilíbrio entre o que é planejado e o que está sendo atrelado ao emocional.