Tinga reconhece esforço do torcedor para ir ao Uruguai e promete entrega máxima do Fortaleza

Lateral exaltou dedicação da torcida e falou sobre o crescimento do clube com a chegada à final da Sula

Capitão do Fortaleza, o lateral-direito Tinga reconheceu, e agradeceu, o esforço que o torcedor tem feito para marcar presença na cidade de Maldonado, no Uruguai, palco da final deste sábado, 28, contra a LDU-EQU, pela final da Copa Sul-Americana. O atleta ainda prometeu entrega máxima da equipe cearense para sair de campo com a taça.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Primeiro a gente tem que agradecer o esforço, porque é uma viagem muito longa, desgastante e financeiramente muito alta. A gente sabe da dificuldade que o torcedor está tendo para vir até aqui e eles estão fazendo um esforço tremendo. Vemos a capacidade do torcedor, que está fazendo de tudo para estar aqui”, afirmou.