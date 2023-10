Boeck relembra crescente do Fortaleza nos últimos anos e sonha com título da Sula

Marcelo Boeck, ex-goleiro e atualmente funcionário do Fortaleza, em zona mista no Uruguai Crédito: Lucas Mota/OPOVO

A final da Copa Sul-Americana não pode ser o topo para o Fortaleza. Boeck afirmou que o jogo precisa servir de motivação para o clube alçar voos ainda maiores nas próximas temporadas. "O Fortaleza, um clube do Nordeste, passando tudo o que passou, e hoje estar aqui, seis anos depois, acho que é um motivo de muito orgulho, muita gratidão. Isso tem que nos motivar, porque independente do resultado de sábado, nosso planejamento, os nossos sonhos, não podem parar. Sábado pode abrir um horizonte ainda maior, mas pode também continuar com o nosso planejamento. Temos essa real noção." Para finalizar, Marcelo ressaltou o sonho de conquistar a Copa Sul-Americana e utilizou o slogan adotado pelo Leão do Pici durante toda a competição: "o destino está nos chamando". "Mas nós queremos viver na intensidade suprema, esse jogo de sábado. Poder viver o pós-jogo ainda melhor. Então isso é algo que a gente tem em mente, tem um sonho, e a gente quer poder escrever mais uma vez essa linda história, até porque nós temos um destino que está nos chamando."