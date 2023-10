"Momento histórico, momento único", aponta Bruno Pacheco sobre fase do Fortaleza

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, durante a zona mista realizada diretamente do Uruguai, destacou o tamanho do momento passado pelo Fortaleza. O atleta reconheceu, também, a comoção e o esforço do torcedor para chegar até Maldonado, local da final deste sábado, 28, pela Sul-Americana, contra a LDU-EQU.

“É muito gratificante. Acho que é um momento histórico para o clube, um momento único. Desde a nossa saída no Pici, você vê os funcionários que ficaram no clube felizes e dando sorte para a gente. Você vê a festa do torcedor. Todos os torcedores que estão dando um jeito de vir, independente de se é de avião, ônibus ou moto. Então você vê uma comoção muito grande”, disse.