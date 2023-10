Saiba mais sobre Alexander Alvarado, camisa 10 e destaque da LDU

Meia de 24 anos é o atleta com mais participações em gol da equipe no ano. Jogador enfrenta o Fortaleza neste sábado, 28, pela final da Sul-Americana

O Fortaleza enfrenta a LDU-EQU neste sábado, 28, às 17 horas, na final da Copa Sul-Americana de 2023. O jogo será realizado no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, Uruguai. Dentre os nomes do rival, um dos principais destaques é o meia equatoriano Alexander Alvarado, de 24 anos, camisa 10 do time.

Alvarado foi revelado pelo Deportivo Quito, do Equador. Após passar por Gualaceo e Aucas, no mesmo país, o jogador transferiu-se para o Orlando City-EUA, em 2020. No início de 2022, o atleta foi emprestado para a LDU, com opção de compra fixada. Somando 14 gols e oito assistências naquela temporada, ele teve seu passe adquirido pelo clube no fim do ano.