Domínguez, goleiro da LDU, lidera ranking de jogos sem sofrer gols na Sul-Americana 2023

No sábado, 28, o Fortaleza vai encarar a LDU, do Equador, na grande final da Copa Sul-Americana 2023, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU). Para tentar conquistar o inédito título, o Leão terá que superar um dos pontos fortes do time equatoriano, o goleiro Alexander Domínguez.

Isso porque o experiente arqueiro de 36 anos lidera, ao lado de Rafael (São Paulo), o ranking de mais jogos sem sofrer gols na atual edição da competição. Ao todo, ele passou em branco em oito das treze partidas da equipe na Sula. O levantamento é feito pelo Sofascore, site especializado em estatísticas.