"Vão estar preparados", destaca Alex Santiago sobre lado emocional dos atletas do Fortaleza

O vice-presidente do Leão do Pici destacou o trabalho psicológico realizado com a equipe durante toda a disputa da Copa Sul-Americana

Diretamente do Uruguai, o vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes do POVO. Durante a conversa, o diretor destacou a força mental do Leão do Pici para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra a LDU, no próximo sábado, 28, em Maldonado.

“Essa é uma das características que a gente mais preza nessa equipe. O nível de concentração alto. Nós viemos fazendo um trabalho ao longo dessa competição para manter o nível de concentração alto, mesmo jogando com o Castelão lotado, com grandes festas. Em momentos que a emoção poderia nos desfocar um pouco. Esse trabalho é bem sucedido. Temos uma equipe psicológica que trabalha bem com o time. Psicólogo do esportes é experiente, o Christian Rodriguez. Temos hoje uma estrutura que nos dá muita tranquilidade que os atletas vão estar preparados, do ponto de vista emocional.”