Pikachu revela que elenco quer mural no Pici e afirma objetivo do Fortaleza: "Entrar para a história"

O dono da camisa 22 do Leão do Pici concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO antes de embarcar rumo ao Uruguai para a final da Sula

Um dos destaques do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o ponta-direito Yago Pikachu conversou, de forma exclusiva, com o Esportes O POVO antes de embarcar rumo ao Uruguai para disputar a final do torneio, contra a LDU, do Equador.

Na oportunidade, o camisa 22 do Leão do Pici revelou que o elenco deseja ter um mural no Centro de Excelência Alcides Santos em caso de título. Na sede do clube, no Pici, existe um espaço com imagens de equipes marcantes na história tricolor.

“A gente brinca com o presidente, ele sempre acompanha nossos treinos. A gente fala que tem que arrumar um espaço para colocar nossa foto. É o que a gente procura, entrar para a história. Nada de fama e de dinheiro vai pagar o que a gente pode fazer. Daqui a 10, 20, 30 anos, quando nós jogadores viermos visitar o Pici e vermos nossa foto. É isso que a gente vai buscar nessa final”, disse.