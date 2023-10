Em jogo histórico, Fortaleza disputa título inédito da Sul-Americana contra a LDU

Lateral-direito Tinga no jogo Fortaleza x Estudiantes de Mérida, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O grande dia chegou. Neste sábado, 28, o Fortaleza fará o maior jogo de todos os seus 105 anos de história: uma final de Copa Sul-Americana, inédita para o clube, para o futebol cearense e também para a região nordestina do Brasil. Na busca pela conquista de um pedaço do continente, o Tricolor do Pici escreverá o último capítulo de sua jornada contra a LDU, do Equador, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, a partir das 17 horas (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O momento é um novo marco para o Fortaleza, que protagoniza uma ascensão meteórica: da Série C do Brasileiro à final internacional. Diante da grandeza da ocasião, os torcedores cearenses não pouparam esforços para assistir à final in loco. As histórias — e demonstrações de amor — são incríveis. Teve viagem de sete dias de moto, avião fretado por R$ 1,8 milhão, caravanas de ônibus e deslocamento de pessoas dos mais variados cantos do mundo, como Canadá, Portugal e Austrália.

O duelo entre Fortaleza e LDU é inédito. O Leão, apesar disso, terá que quebrar um jejum nacional contra a Liga Deportiva Universitária, tendo em vista que os Merengues venceram todas as finais que disputaram contra times do Brasil. Neste retrospecto, o clube de Quito derrotou o Fluminense na Libertadores de 2008 e na Copa Sul-Americana de 2009, e o Internacional na Recopa de 2009. Na campanha da Sula deste ano, a LDU foi responsável por eliminar o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. O Tricolor do Pici, por outro lado, também superou equipes tradicionais da América do Sul, como San Lorenzo-ARG, Libertad-PAR e Corinthians. No embate entre o clube cearense e o equatoriano, o Leão figura com o melhor ataque do torneio, com 27 gols marcados, enquanto os Merengues se destacam pela solidez defensiva, com somente sete tentos sofridos.