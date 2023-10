Motorista de app no Uruguai trabalha com camisa do Fortaleza na véspera da final da Sula

Daniela Fernández, uruguaia que trabalha como motorista de aplicativo em Maldonado-URU, escolheu trajar a camisa do Fortaleza nesta sexta-feira, 27, véspera da final da Copa Sul-Americana. Ao Esportes O POVO, ela explicou como ganhou o uniforme do Tricolor e elogiou os torcedores que estão na cidade para o jogo contra a LDU-EQU, marcado para este sábado, 28.

Daniela relatou que durante uma corrida, foi questionada por um torcedor do Leão se gostaria de uma camisa. Em uma nova viagem, o mesmo tricolor tirou a própria camisa e ficou apenas de casaco para presentear a motorista.

"Ele me perguntou se eu queria uma camisa do time e eu disse: 'Sim, não sei se vocês podem me dar'. Ele disse: 'Sim, eu vou conseguir'. E na segunda vez, ele tirou a camisa dele e me deu. Ele ficou só com o casaco. Ele estava com o sogro e um amigo, creio, super simpático", relatou, com bom humor.