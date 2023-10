Elmano anuncia transmissão da final da Sul-Americana no anfiteatro do Parque do Cocó

No local, haverá um telão para o acompanhamento da partida, gratuitamente. A decisão do governador parte da solicitação realizada pela Associação Bem Tricolor, que cuida da responsabilidade social do Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 24, que a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU será transmitida no anfiteatro do Parque do Cocó. A partida será disputada no sábado, 28, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU).

No local, haverá um telão para o acompanhamento da partida, gratuitamente. A decisão do governador parte da solicitação realizada pela Associação Bem Tricolor, que cuida da responsabilidade social do Fortaleza.

“Atenção, torcida tricolor! O Governo do Estado disponibilizará estrutura, com telão, no anfiteatro do Parque Estadual do Cocó para a transmissão da final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado (28). A histórica decisão continental, entre Fortaeza e LDU, começa às 17 horas. O Governo atende ao pedido da Associação Bem Tricolor, que enviou ofício solicitando a exibição da partida em via pública. Uma final dessa importância merece um local para exibição pública e gratuita, para os torcedores que não puderam se deslocar ao Uruguai possam acompanhar a decisão e se confraternizar. O Parque do Cocó aguarda todas e todos de braços abertos!”, escreveu Elmano de Freitas.