ABAV-CE se retrata após conversa com grupo de torcedores do Fortaleza que fretou avião

A decisão da agremiação ocorreu após uma conversa direta com o grupo Médicos Tricolores, responsável pelo fretamento do voo. Na ocasião, os torcedores comprovaram que o aluguel da aeronave não visa fins lucrativos e que todo o processo foi intermediado por uma Agência de Viagens.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (ABAV-CE) decidiu se retratar após prometer tomar medidas cabíveis contra o grupo de torcedores do Fortaleza que fretou uma aeronave por R$ 1,8 milhão para ir à final da Copa Sul-Americana, no Uruguai.

Com isso, a ABAV-CE emitiu uma nota de retratação com o intuito de se desculpar pelo mal-entendido. No documento, a associação ainda reiterou sua torcida pelo Fortaleza na final da Copa Sul-Americana.

Confira a nota:

"NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA

Tendo sido provocada por meio de uma reclamação de uma associada na sua Ouvidoria, a ABAV-CEARÁ tomou conhecimento de um fretamento aéreo realizado para levar torcedores do Fortaleza Esporte Clube à final da Copa Sulamericana no Uruguai. A entrevista dada em uma rádio levou a crer que uma pessoa física tinha realizado o fretamento e pago inteiramente com seus recursos, vindo depois a comercializar as passagens do voo a terceiros. Todavia, após um diálogo entre o advogado da ABAV-CEARÁ e o advogado da Associação dos Médicos Tricolores, a ABAV-CEARÁ tomou conhecimento que a negociação deu-se por intermédio de uma Agência de Viagens e que não havia a pretensão de obtenção de lucro, vindo a descaracterizar a intermediação remunerada de passagens aéreas e afastando completamente a prática de qualquer ilícito por parte da Associação.

A ABAV-CEARÁ, em seus 50 anos de história, sempre lutou pelos direitos das agências de viagens e agências de viagens e turismo, bem como prezou pelo bom relacionamento com o conjunto da sociedade, em geral, de modo que sanado o mal-entendido e, acatando os esclarecimentos prestados pela associação de médicos, emite a presente NOTA DE RETRATAÇÃO, desculpando-se com todos aqueles que tenham se sentido ofendidos moral ou pessoalmente, com o ocorrido. A associação deseja que o Fortaleza Esporte Clube, em especial, logre êxito no Uruguai, retornando com a Taça de Campeão da Sulamericana.

Murilo Santa Cruz

PRESIDENTE ABAV-CE"