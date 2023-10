Fortaleza lança camisa especial em alusão à final da Sul-Americana

O Fortaleza anunciou o lançamento de uma nova camisa casual, em alusão à final da Copa Sul-Americana, que será no Uruguai. O manto foi apresentado neste domingo, 22, com elementos próprios e em edição limitada. É possível adquirir o produto nas lojas oficiais do clube e no site leao1918.com.br, a partir de hoje.

Os elementos especiais da camisa incluem escudo bordado, selo da bandeira do Brasil, referência à bandeira uruguaia e a frase “um clube, um sonho” nas costas. O produto está disponível nas versões masculina e feminina, com ambas custando R$ 159,99.