Funcionário do Fortaleza, Sidarta Arruda morre aos 45 anos

Sidarta começou a trabalhar no Tricolor em 2019. Após um período afastado em 2020, devido a um câncer no intestino, retornou às atividades de forma remota. O velório será nesta segunda-feira, 23, a partir das 17 horas, na Funerária Ethernus

Através de nota , o Leão do Pici lamentou a perda, destacando o papel que Sidarta teve no clube:

Em meio à semana da final da Copa Sul-Americana , o Fortaleza teve uma triste notícia nesta segunda-feira, 23. Sidarta Arruda, que era redator no Departamento de Marketing e Comunicação do clube, faleceu aos 45 anos, após luta contra um câncer no intestino.

“O Fortaleza Esporte Clube lamenta, da forma mais profunda, a perda de um torcedor e de um profissional ímpar. Sidarta Furtado Arruda - ou somente Sid - nos deixa neste 23 de outubro de 2023 aos 45 anos após uma luta firme contra o câncer.

Sidarta foi redator no Departamento de Marketing e Comunicação do Fortaleza desde 2 de janeiro de 2019, seu Clube do coração, e sempre esteve com a gente em todos os cases do Leão.

Hoje, quando muita gente se prepara para ir ao Uruguai, Sidarta partiu para ver a partida lá de cima. Estará ao lado de grandes tricolores no camarote do Céu.

Descansa em paz, Sid! Sua luta foi um grande exemplo para todos nós. Que seus familiares e amigos se sintam abraçados por esta Instituição que tanto foi reconhecida por suas ideias e por seu empenho”.

Nas redes sociais, Victor Simpson, gerente comercial do Fortaleza, falou sobre a morte do amigo: "Ei, Gordim, como a gente sempre brincou um com o outro, você vai deixar saudade demais. Você é tão genial que Deus te levou mais cedo para perto Dele. Obrigado pela sua amizade, profissionalismo e lições de vida pela sua luta e vontade de viver. Vou lembrar sempre de você, Sidarta".