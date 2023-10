De Portugal ao Uruguai: torcedor do Fortaleza fará "bate-volta" para assistir à final da Sula

A final da Copa Sul-Americana, que será disputada entre Fortaleza e LDU no próximo dia 28, vem reunindo histórias interessantes nas últimas semanas. Desde viagens de ônibus até fretamento de avião , parte da torcida tricolor não mede esforços para se fazer presente no jogo.

"Sairei na quinta-feira, 26, às 16 horas, de Porto. Farei uma conexão em Madrid e depois pego um voo direto para Montevidéu. Chego por volta das 7 horas do dia seguinte (27), é uma viagem bem longa. Já irei direto para Punta Del Este via terrestre, chego na cidade por volta das 10 horas. O retorno será no domingo, 29, às 14 horas, com previsão de chegada de madrugada em Porto", relatou.



Diante de um momento tão histórico, ele ainda explicou como surgiu a ideia de acompanhar o maior jogo da história do Fortaleza in loco.

"A ideia surgiu devido à minha paixão pelo Fortaleza. Há dez anos eu me mudei para Portugal e hoje moro em uma cidade chamada Vila Real, localizada a 120km de Porto. Acompanho todos os jogos, apesar do fuso horário. Surgiu essa oportunidade única e eu, como torcedor fervoroso, não podia deixar passar. Já havia uma intenção nos anos anteriores, na Libertadores, mas por conta do trabalho não consegui ir. Porém, agora larguei tudo para fazer essa viagem", explicou Pedro.



Reação da família

Pedro também contou como foi a reação da esposa ao saber da realização da final no Uruguai. De acordo com ele, sua companheira, que virou torcedora do Leão, foi a maior incentivadora.

"Minha esposa é portuguesa e nunca tinha ouvido falar do Fortaleza antes de me conhecer. Desde que nos conhecemos, ela começou a participar desse movimento e hoje é fascinada pelo Fortaleza. Virou torcedora de carteirinha. Avisei a ela que teria a final da Sula em Punta Del Este e ela disse: 'Vai ter que ir'. Ela foi uma grande incentivadora. Infelizmente não viajará comigo pois temos uma filha de oito meses", relatou.