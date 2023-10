Final da Sul-Americana: presidente do Fortaleza participa de reunião na sede da Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta quinta-feira, 19, uma reunião com os presidentes de Fortaleza e LDU, Marcelo Paz e Julio Esteban Paz, respectivamente, e representantes da embaixada do Brasil, do Equador e do Uruguai, além de Ednaldo Rodrigues, mandatário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O encontro realizado em Luque, no Paraguai, na sede da entidade, foi encabeçado pelo presidente Alejandro Domínguez.

Durante o encontro, os representantes analisaram questões relacionadas ao operacional, logístico e de segurança para a final da Copa Sul-Americana 2023, além de aspectos administrativos.

Os dirigentes ainda firmaram um acordo para combater o racismo e a violência. Ao site da Conmebol, Marcelo Paz exaltou a iniciativa da entidade.