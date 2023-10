Fortaleza está invicto jogando em seu aniversário neste século; relembre partidas

O Fortaleza está completando nesta quarta-feira, 18 de outubro, 105 anos de história . Às 21h30min, o clube enfrentará o Vasco em São Januário , no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada da Série A. Esta será a quarta partida que o clube disputará, neste século, no exato dia de seu aniversário.

A segunda partida foi em 2014, na Série C. O Fortaleza visitou o Macaé-RJ, no duelo de ida das quartas do certame, empatando em 0 a 0. O time do Pici foi eliminado no jogo de volta, após 1 a 1 no placar e desvantagem no critério de gols fora de casa.

O terceiro compromisso aconteceu em 2020, pela Série A. O Tricolor superou o Palmeiras-SP por 2 a 0, na Arena Castelão, valendo pela 17ª rodada. Os dois gols foram marcados pelo atacante David. As informações são do site oGol.

Contra o Vasco, nesta noite, o Fortaleza terá a chance de se manter no G6 do Brasileirão, que dá vaga na Copa Libertadores. Atualmente, a equipe de Vojvoda está na sexta posição, com 42 pontos.

Veja a lista de jogos do Fortaleza em seu aniversário neste século: