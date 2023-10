Final da Sul-Americana: Conmebol libera mais 500 ingressos para a torcida do Fortaleza

Dos 500 bilhetes disponibilizados a mais pela entidade, 300 correspondem a categoria 2, custando US$ 40, e 150 corresponde a categoria 1, custando US$ 70, setores misturados podendo conter torcedores do Fortaleza e da LDU