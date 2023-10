Fortaleza 105 anos: O POVO lançará especial sobre ascensão da Série C à final da Sula

A reportagem será dividida em três partes, com a primeira sendo disponibilizada nesta quarta-feira, 18, data do aniversário de 105 anos do Tricolor

No caminho até Maldonado-URU, muitas glórias aconteceram. Cinco títulos consecutivos do Campeonato Cearense , bi-campeão da Copa do Nordeste, campanhas marcantes na Série A do Brasileiro e participação em torneios continentais, Libertadores e Sul-Americana. Para além das conquistas dentro de campo, aconteceram também transformações fora dele.

O Fortaleza completa 105 anos de vida nesta quarta-feira, 18, e o O POVO lançará uma reportagem especial traçando toda a ascensão do clube nos últimos seis anos, período em que o clube saiu da Série C e chegou até a final histórica da Copa Sul-Americana , um feito inédito para o futebol nordestino.

O especial será dividido em três etapas de divulgação, com a primeira parte da reportagem ficando disponível na plataforma do O POVO+ nesta quarta-feira, 18, e as duas subsequentes nos dias 25 de outubro e 1º de novembro. O material contará, de forma minuciosa, todos os detalhes do percurso entre a Série C e a decisão da Sula.

Entre os temas, o O POVO traz detalhes de bastidores, a mudança de mentalidade interna do clube após deixar a terceira divisão, o impacto da “Era Rogério Ceni”, o poder do marketing no fortalecimento da imagem no cenário nacional e a revolução feita por Vojvoda.

Marcelo Boeck, que esteve presente em todo processo, parte como jogador e parte como dirigente, foi um dos personagens entrevistados na reportagem. Na ocasião do bate-papo com o ex-goleiro, o O POVO fez uma visita na sede do Tricolor do Pici para registrar toda evolução física do clube — a produção visual será divulgada junto do especial.