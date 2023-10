Deportivo Maldonado jogará como mandante em Montevidéu para poupar estádio da final da Sula

Visando a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU, a Conmebol vem realizando melhorias estruturais no Estádio Domingos Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. Com isso, o Deportivo Maldonado, time que atua na praça esportiva, terá que mandar seus jogos em Montevidéu até a liberação do estádio da sua cidade.

O primeiro compromisso como mandante na capital uruguaia já ocorre nesta sexta-feira, 13, diante do Peñarol. A praça escolhida para o duelo foi o Estádio Centenário. A bola rola às 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Uruguaio.