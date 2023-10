Pochettino elogia festa da torcida do Fortaleza: "Nós sentimos a força deles"

Meia Tomás Pochettino em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Enquanto pensam na final da Sul-Americana, os jogadores do Leão do Pici buscam dividir o foco com a disputa do Brasileirão. Pochettino frisou a importância da competição nacional para o clube e voltou as atenções para o duelo diante do Vasco, marcado para a próxima quarta-feira, 18, em São Januário, no Rio de Janeiro. “Sabemos que antes da final teremos o Brasileirão, que é muito importante para nós, para a torcida e para o clube. Estamos por um bom caminho e agora é pensar no Vasco da Gama, que é o próximo jogo. Bom, sabemos que teremos muitas viagens e a logística é difícil, mas já tivemos o nosso descanso e agora é pensar no Vasco.” Após o retorno da data Fifa, o Fortaleza irá enfrentar uma maratona de jogos. Serão três partidas pelo Brasileirão e a final da Copa Sul-Americana no curto intervalo de dez dias. Por isso, Pochettino ressaltou a força e a competitividade do elenco tricolor, que será fundamental nesta parte da temporada. “Sabemos que temos jogadores muito importantes, um bom elenco. Há muita competição no elenco. Todo o banco de reservas, quem joga ou quem não joga, sabe o que tem que fazer dentro de campo.” >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. Antes de encarar a maratona de partidas, o elenco do Leão ganhou três dias de folga e se reapresentou nesta quinta-feira. O meia argentino mencionou a importância do descanso para lidar com o que vem pela frente.