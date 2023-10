Guilherme frisa maturidade do elenco do Fortaleza para virar chave e focar na Série A

O atacante do Leão do Pici destacou que o grupo de atletas não deve ter grandes dificuldades para voltar o foco para o Brasileirão

A ansiedade para disputar a final da Copa Sul-Americana, no dia 28, é evidente no Fortaleza . Entretanto, o clube evita deixar o Campeonato Brasileiro de lado e busca pontuar o máximo possível até o duelo diante da LDU, do Equador. Durante a reapresentação do elenco leonino nesta quinta-feira, 12 , o atacante Guilherme destacou justamente a maturidade do grupo de atletas para virar a chave e focar na Série A.

Após a vitória de virada sobre o América-MG no último domingo, 8, o Fortaleza deu folga de três dias para os atletas. Alguns viajaram, enquanto outros permaneceram na capital cearense. Guilherme, por exemplo, foi até São Paulo para reencontrar familiares. Ele afirmou que todos estão descansados e com as baterias recarregadas.

“Descansado. Baterias recarregadas. É importantíssimo. Fui para São Paulo visitar a família, os pais, os sogros e os meus avós principalmente, porque fazia muito tempo que eu não os encontrava.”



“Descansamos, todo mundo aproveitou o que tinha para aproveitar, cada um fez a sua viagem, alguns ficaram. Então tenho certeza que todo mundo está com as baterias recarregadas para a gente ir para essa sequência importantíssima e segurar essa ansiedade também, que você já sabe do que eu tô falando né”, completou.

Nesta quinta-feira, a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda deu início aos treinamentos visando o próximo compromisso na Série A. No dia 18 (próxima quarta-feira), o Leão visita o Vasco em São Januário. Guilherme relembrou o objetivo do time cearense na tabela de classificação para ressaltar a importância de se preparar bem para o duelo diante dos cariocas.

“A gente tá focado, concentrado. Nosso time é muito seguro, estamos prontos. A gente vai ter um período muito bom para trabalhar para esse próximo jogo contra o Vasco. Sabemos dos nossos objetivos, que é seguir em cima. Sabemos também dos objetivos do Vasco, que tem corrido um pouco lá por baixo, mas eles tem uma equipe muito qualificada. Então é se preparar bem, desfrutar dos treinos como o professor Vojvoda fala, para chegar preparado lá e continuar vencendo, e o mais importante, continuar lá em cima da tabela.”