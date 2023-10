"O Cearense sempre vai ser uma prioridade", diz presidente do Fortaleza visando 2024

Marcelo Paz acompanhou o sorteio dos grupos do Campeonato Cearense 2024 nesta quarta-feira, 11, no Auditório Blanchard Girão, na Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Em 2024, o Fortaleza tem a possibilidade de conquistar o hexacampeonato, feito que seria inédito na história do clube e do estado. A equipe Tricolor está no Grupo A do Cearense ao lado de Caucaia, Atlético-CE, Floresta e Maracanã. Na 1ª fase, o Leão do Pici enfrentará Ceará, Ferroviário, Iguatu, Barbalha e Horizonte, equipes que figuram no Grupo B.

“Campeonato Cearense é muito importante. Sempre valorizamos, colocamos os melhores jogadores para disputar o campeonato. A torcida sempre nos cobrou isso, e não é à toa que a gente, graças a Deus, conseguiu alguns títulos nos últimos anos, tendo nesse momento a maior quantidade de títulos do nosso estado. Valorizamos demais, a comissão técnica sabe disso, os jogadores sabem disso […] Enquanto eu estiver no Fortaleza, o Campeonato Cearense sempre será uma prioridade, sempre será uma competição que queremos ganhar. Tem tradição, tem peso, tem história. Se alguém achar que não é importante, na hora que perde, se torna importante. Vamos sempre achar muito importante, vamos valorizar e colocar o que tem de melhor dentro do planejamento, então, sem dúvidas alguma, é uma das nossas prioridades para o ano que vem”, pontuou.

“Sorteio não tem que torcer muito, tem que estar preparado. Do outro lado, vamos enfrentar dois clássicos, Ceará e Ferroviário, que estão no grupo oposto. Tem o lado bom, mas de repente em uma possível semifinal já não enfrenta também, tem esse outro lado. Temos que pensar no campeonato como um todo, não só na fotografia inicial. Precisamos estar preparados, quem quer buscar ser campeão, e esse é objetivo do Fortaleza, tem que estar preparado para o que for”, disse.

Como enfrentará Iguatu e Barbalha, existe a possibilidade do Leão do Pici viajar para o interior do estado no início do ano. Questionado sobre essa logística, Paz foi enfático ao dizer que é uma oportunidade para a marca do clube chegar em locais mais distantes da capital.

“O Campeonato Estadual é isso, acho que uma das belezas é poder visitar outras cidades, levar o Fortaleza para locais que não costumam estar tão próximos. Faz parte, isso é legal, bacana. Ano passado estivemos no Romeirão, estádio belíssimo, jogamos contra o Barbalha. O que a tabela designar, se for Iguatu, Barbalha ou os dois, a gente vai estar à disposição para levarmos o que tivermos de melhor. Campeonato Cearense é muito importante e nós valorizamos muito”, completou.

A disputa do Campeonato Cearense 2024 tem início previsto para 17 de janeiro (quarta-feira), com encerramento em 7 de abril (domingo). A confirmação virá mediante a divulgação do calendário de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).