À frente do Barcelona, Fortaleza é o melhor nordestino no ranking da IFFHS; entenda os critérios

Para elaborar o ranking, o instituto avaliou o desempenho de equipes de todo o planeta entre 1º de setembro de 2022 e 31 de agosto de 2023. O critério para definir as colocações dos clubes é baseado em uma soma de pontos obtidos por meio da participação em torneios reconhecidos pela Fifa, cujo peso de vitórias e empates são definidos de acordo com o grau de dificuldade da competição.

O Fortaleza foi listado com destaque no ranking da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS). De acordo com o levantamento, que é feito anualmente e não possui nenhum vínculo com a Fifa, o Leão é o 17º melhor clube do mundo e o quarto do Brasil, figurando na frente de clubes tradicionais, como o Barcelona-ESP (28º), Juventus-ITA (25º), PSG-FRA (32º) e Liverpool-ENG (37º).

Vitória na Copa Libertadores e Champions League contabiliza 14 pontos no ranking, enquanto o empate garante sete. Triunfos na Copa Sul-Americana — onde o Leão é semifinalista — e Liga Europa têm valor 12. Competições nacionais também entram na contagem e, neste caso, a definição do peso baseia-se na colocação dos times de uma mesma liga no levantamento anterior.

Considerando somente os times brasileiros, o Fortaleza fica atrás somente do Flamengo (3º), Palmeiras (9º) e São Paulo (13º). Em relação aos times nordestinos, nenhum outro além do Tricolor do Pici é citado no ranking da IFFHS. No último ano, o Ceará chegou a ocupar a 26ª posição do índice.

Ranking da IFFHS (1º de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023):

1º - Manchester City (ENG): 312 pontos

2º - Real Madrid (ESP): 301 pontos

3º - Flamengo: 268 pontos

4º - Inter de Milão (ITA): 249 pontos

5º - Porto (POR): 239 pontos

17º - Fortaleza: 191 pontos