Vojvoda comemora primeira virada na temporada: "O poder de reação que se demonstrou foi importante"

Juan Pablo Vojvoda em jogo do Fortaleza contra o Corinthians, na Arena Castelão Crédito: AURÉLIO ALVES

Após a vitória do Fortaleza sobre o América-MG, o técnico Tricolor Juan Pablo Vojvoda comemorou o poder de reação da equipe. O clube chegou a ficar em desvantagem de dois gols contra os mineiros, mas conseguiu reverter o placar, sendo essa a primeira virada na temporada de 2023. Lucero, Machuca e Bruno Pacheco marcaram os tentos do triunfo por 3 a 2 neste domingo, 8, na Arena Castelão, no Brasileirão. "Viramos uma partida complicada contra o América-MG. O time correspondeu nos momentos difíceis como no 2 a 0 contra. Conseguimos diminuir em um bom gol de Lucero e a partir daí cresceu a confiança, mas sempre sustentado pela estrutura (tática) e inteligência", disse Vojvoda. O técnico ressaltou a boa produção coletiva da equipe na partida e a importância da vitória dentro de casa, contra um adversário bastante competitivo.