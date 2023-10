Fortaleza chega à sexta partida de invencibilidade pelo Brasileirão e Sula

O Fortaleza conquistou sua sexta partida seguida de invencibilidade pela Série A do Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Isso porque o Leão superou o América-MG de virada por 3 a 2 na noite deste domingo, 8 de outubro, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Em partida movimentada, o Tricolor chegou a ficar perdendo por 2 a 0, mas mostrou garra para buscar o resultado – esta foi sua primeira vitória de virada na temporada 2023. Com a vitória, o time entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, com 42 pontos.

Atualmente, o Fortaleza contabiliza bons resultados em duas frentes: o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Somando as duas competições, são 4 vitórias e 2 empates nos últimos seis jogos. Nesse período, marcou 11 gols e sofreu seis.