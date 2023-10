Argentino Machuca marca seu segundo gol pelo Fortaleza

O atacante Machuca balançou as redes pela segunda vez com a camisa do Fortaleza. Na noite deste domingo, 8 de outubro, o argentino assinalou um dos gols que deram a vitória de virada ao Fortaleza, por 3 a 2, diante do América-MG, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogador marcou seu primeiro gol atuando pelo Tricolor na goleada sobre o Santos por 4 a 0, em agosto. Na ocasião, foi de seus pés que saiu o primeiro gol do Leão naquela partida. Atualmente, ele já contabiliza 13 partidas atuando pela equipe de Juan Pablo Vojvoda – seu compatriota.

Machuca foi revelado pelo Unión Santa Fé, da Argentina, por onde disputou 69 jogos e marcou dez gols entre as temporadas de 2021 e 2023. Desde que chegou ao Fortaleza, em agosto, ele chegou a ser titular em algumas oportunidades, mas nos últimos embates tem começado no banco e entrado no decorrer da partida.