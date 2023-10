Com 76% de aproveitamento, Fortaleza é o líder do returno do Brasileirão

O Leão do Pici venceu cinco das sete partidas realizadas no segundo turno da competição. Nos jogos restantes, um empate e uma derrota. São 16 pontos somados neste recorte

Após sete rodadas disputadas, o Fortaleza é a equipe que mais somou pontos no segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 76,19% de aproveitamento, o Leão está na liderança deste recorte da competição, seguido por RB Bragantino, Atlético-MG e Santos.

Mesmo dividindo o foco com as partidas decisivas da Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici conseguiu acumular bons resultados no Brasileirão e entra na data Fifa como líder do returno. Em sete partidas disputadas, foram cinco vitórias, um empate, uma derrota e 16 pontos somados. Com isso, na classificação geral, o time saiu da 11ª colocação (na 19ª rodada) para a 6ª posição.