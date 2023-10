"Temos um planejamento traçado", diz Alex Santiago sobre jogos na Série A e final da Sula

O segundo vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, conversou com o Esportes O POVO nesta segunda-feira, 9, e comentou sobre o planejamento que o clube tem em mente para a movimentada reta final do mês de outubro, marcado por jogos importantes na Série A e também a histórica final da Copa Sul-Americana.

+ Lucero é o centroavante com mais gols pelo Fortaleza em um ano desde Gustagol



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dirigente, que bateu um papo com o Esportes O POVO logo após a reunião do Conselho Técnico que definiu a fórmula de disputa do Campeonato Cearense de 2024, ocasião em que esteve presente representando o Fortaleza, enfatizou que a parada para a Data Fifa será importante para dar “uma folga” ao elenco tricolor antes da maratona de jogos decisivos.