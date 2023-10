Lucero é o centroavante com mais gols pelo Fortaleza em um ano desde Gustagol

Artilheiro isolado do Fortaleza em 2023, Lucero é, também, o centroavante com mais gols pelo Tricolor do Pici no recorte de um ano desde Gustagol, que defendeu o clube em 2018. Ao todo, o atacante argentino soma 28 participações diretas em tentos do Leão na atual temporada, sendo responsável por 21 bolas na rede e sete assistências.

Gustagol, porém, ainda está na frente de Lucero no quesito gols. O brasileiro, protagonista do time comandado por Rogério Ceni em 2018, ano em que o Fortaleza consagrou-se campeão da Série B, anotou 30 tentos em 45 jogos com a camisa vermelho-azul-e-branco naquela temporada.