Presidente do Fortaleza revela conversas para ampliar oferta de voos visando final da Sula

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, esclareceu em vídeo algumas das dúvidas dos torcedores a respeito da final da Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 28 de outubro. O dirigente disse que o Tricolor está em conversas para ampliar a oferta de voos, afirmou que não esperam problemas com ingressos e revelou que o Fortaleza estuda parcerias para financiar viagens de ônibus ao Uruguai.

Em relação às viagens aéreas, Paz disse que o clube do Pici vem conversando com companhias aéreas, tendo ajuda da Conmebol, para aumentar a quantidade de voos. Segundo ele, a operação não é fácil, pois está relacionada a diferentes fatores.