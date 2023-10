Fortaleza x LDU: Conmebol define horário da final da Copa Sul-Americana

O anúncio da confirmação do horário do duelo ocorreu 17 horas depois da definição dos finalistas. Por ter melhor campanha, o Leão será o time "mandante" da final

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira, 5, o horário em que será realizada a grande final da Copa Sul-Americana 2023. Disputada no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, a decisão entre Fortaleza e LDU de Quito terá início às 17h (de Brasília) do dia 28 deste mês.

O anúncio da confirmação do horário do duelo ocorreu 17 horas depois da definição dos finalistas. Por ter melhor campanha, o Tricolor do Pici será o time “mandante” da final. A equipe de Juan Pablo Vojvoda eliminou o Corinthians na última terça-feira, 3, e fez história ao levar o Nordeste à decisão da competição internacional. Durante toda a campanha, o Leão registra nove vitórias, dois empates e uma derrota em 12 partidas disputadas.

A LDU, por sua vez, chega ao grande jogo após eliminar Ñublense, São Paulo e Defensa y Justicia no mata-mata. Na fase de grupos, o time foi primeiro colocado do Grupo A do torneio.