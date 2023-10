"A ficha não caiu ainda", diz João Ricardo sobre classificação para final da Sula

O arqueiro titular do Fortaleza não escondeu a felicidade por disputar uma final de Copa Sul-Americana. Ele foi essencial na classificação do Leão sobre o Corinthians, na última terça-feira, ao defender um chute cara a cara de Yuri Alberto

Um dos principais responsáveis pela ida do Fortaleza à final da Sula é justamente João Ricardo. O goleiro, quando o duelo de terça-feira, 3, ainda estava empatado em 0 a 0, fez uma defesa em um chute cara a cara com Yuri Alberto e salvou o Leão de ficar em uma situação complicada. O camisa 1 falou sobre o lance.

“Quanto a defesa, no jogo do Corinthians, eu fico muito feliz. A gente trabalha muito no dia a dia com os nossos treinadores de goleiros, o Santiago e o Guto, para chegar nesses momentos decisivos e conseguirmos fazer as intervenções necessárias.”

>>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp.

O momento é de comemoração, mas também é de muito trabalho no Pici. No domingo, 8, o Tricolor vai encarar o América-MG pela 26ª rodada do Brasileirão. João Ricardo destacou o foco no confronto e ressaltou a importância de uma vitória para as pretensões da equipe cearense na tabela de classificação. Ele, também, espera contar com um bom público nas arquibancadas.

“Já voltamos a trabalhar hoje (ontem). Foco exclusivo no América-MG. Força máxima. A gente espera fazer um grande jogo, esperamos um grande público. Agora é uma competição diferente. Nos encontramos com eles na Sul-Americana, mas agora é Brasileiro. É um time que está lá embaixo e vai querer vir aqui buscar uma vitória, mas a gente também está procurando algo maior no Brasileiro. Ficar em cima, buscar o G6, o G4. Então acho que esse é um dos jogos primordiais para a gente conquistar uma bela vitória e dar uma subida boa na tabela.”

Veja os melhores momentos de Fortaleza 2x0 Corinthians