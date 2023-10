Fortaleza disputará quatro partidas pela Série A antes da final da Sula; confira

Volantes Pedro Augusto e Carballo disputam lance no jogo Fortaleza x Grêmio, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após encarar o time mineiro, a equipe de Vojvoda passará por um período de pausa para a Data FIFA e só retornará a campo no dia 18 - data de anivérsário do clube - diante do Vasco, em São Januário. Depois, ainda encara Bahia e Botafogo nos dias 21 e 24, respectivamente. A tendência é que no último jogo desta sequência, contra o clube carioca, Vojvoda escale uma equipe alternativa visando poupar titulares para a grande final da Copa Sul-Americana, que será disputada quatro dias depois. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente