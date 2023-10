Lucero exalta classificação para final da Sula e afirma: "Falta o mais importante"

O centroavante argentino é um dos destaques do Fortaleza na temporada. Durante a reapresentação da equipe nesta quinta-feira, 5, ele destacou a felicidade pelo momento e voltou os olhos para a final do dia 28

“A verdade é que estou muito feliz. Estou, aqui, vivendo um momento muito importante da minha carreira. Eu vim aqui para alcançar coisas importantes. Agora, jogar uma final de Copa Sul-Americana me deixa muito feliz, mas ainda falta o mais importante, né?.”

O Fortaleza está classificado para a final da Copa Sul-Americana e as comemorações seguem a todo vapor pelo Pici. O atacante Juan Martín Lucero, durante a reapresentação da equipe nesta quinta-feira, 5, destacou a felicidade pelo momento vivido na carreira, mas afirmou que ainda falta a equipe conquistar o mais importante: a taça de campeão da competição internacional.

Em meio ao momento de alegria, o elenco do Leão do Pici segue trabalhando firme para alcançar os objetivos restantes na temporada. Sem deixar o Brasileirão de lado, Lucero voltou a falar sobre o dia 28 e destacou os dias de preparação para a grande final.

“São sensações fortes, de muita alegria e felicidade. Mas não podemos comemorar muito, porque teremos um jogo importante pelo Brasileirão no domingo. E, como falei, o mais importante temos de fazer no dia 28. Falta isso para comemorar tudo. Agora é pé no chão e seguir trabalhando, porque teremos alguns dias para se preparar para esse jogo, sem deixar de lado o Brasileirão.”

Para finalizar, o centroavante argentino destacou a força do futebol brasileiro como um fator essencial para sua vinda ao Fortaleza. Sobre o bom momento dentro de campo, Lucero reconheceu a importância dos companheiros e comissão técnica nas suas atuações.

“Para mim, acho que é a liga mais forte da América. Então eu vim por isso, para crescer no pessoal e no futebolístico. E bom, os 20 gols que eu tenho não seriam possíveis se não fossem por meus companheiros, que são todos muito bons, e também pela comissão técnica que me dá confiança jogo a jogo.”

