Três atletas do Fortaleza já disputaram uma final de Sul-Americana; dois foram campeões

Gonzalo Escobar, Emanuel Brítez e Pedro Rocha são os três atletas do Leão do Pici com experiência em finais de Copa Sul-Americana

Para os 30 atletas restantes do elenco principal, o duelo diante da LDU, do Equador, marcado para o próximo dia 28, será a primeira final de Copa Sul-Americana de suas carreiras. O confronto terá como palco o Estádio Domingo Burgueño, na cidade de Maldonado, no Uruguai. O horário ainda será divulgado pela Conmebol.

A experiência de jogar uma final de Copa Sul-Americana será inédita para diversos jogadores do elenco do Fortaleza . Do atual grupo de atletas, apenas três deles já chegaram a disputar a taça desta competição: os defensores argentinos Gonzalo Escobar e Emanuel Brítez, e o atacante Pedro Rocha.

Nos casos de Emanuel Brítez e Pedro Rocha, suas respectivas equipes saíram de campo campeãs. O argentino ficou com a taça da Sula em 2020, quando ainda defendia as cores do Defensa y Justicia-ARG, e superou o Lanús, por 3 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba-ARG. Naquela oportunidade, o zagueiro foi reserva e entrou em campo no decorrer da partida.

Pedro Rocha, por sua vez, sagrou-se campeão da Sul-Americana em 2021 com a camisa do Athletico-PR. O Furacão venceu o RB Bragantino, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Nikão. O atacante tricolor, no entanto, está em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e não deverá entrar em campo pelo Fortaleza na grande final.

Diferente dos companheiros de equipe, Gonzalo Escobar não teve a mesma felicidade quando disputou a final desta competição. Em 2019, o lateral-esquerdo estava no Colón, da Argentina, e perdeu para o Independiente del Valle, do Equador, por 3 a 1. O palco foi o Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai.

O Leão do Pici chegou à final após eliminar o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, com um placar agregado de 3 a 1. Na ida, em São Paulo, a partida terminou em 1 a 1, enquanto na volta os cearenses venceram por 2 a 0. A LDU, por sua vez, superou o Defensa y Justicia, da Argentina, por 3 a 0 no primeiro jogo e empatou o segundo por 0 a 0.

