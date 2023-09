Mosaicos da torcida do Fortaleza para semi da Sula custarão quase R$ 50 mil; veja detalhes

Além dos mosaicos citados, a organização também promete faixas nas arquibancadas e rua de fogo na chegada do ônibus do time ao Castelão. A rua de fogo, no entanto, terá que ser realizada em um local não tão próximo ao estádio, visto que a Conmebol pode multar o clube - assim como já puniu outros times pela execução de momentos como esse.

Diante de um dos momentos mais importantes da história do Fortaleza , a torcida tricolor vem preparando uma festa especial para a partida diante do Corinthians, que será disputada na próxima terça-feira, 3, na Arena Castelão, e é válida pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Ainda de acordo com a apuração da reportagem, o número de pessoas envolvidas no projeto chega a cem. A montagem dos mosaicos no Gigante da Boa Vista será feita um dia antes do duelo, na segunda-feira, 2.



Rifa para custear os mosaicos

Para viabilizar a festa, uma rifa foi lançada na semana passada e todos pontos foram vendidos por 0,75 centavos cada. As premiações da rifa envolviam camisas oficiais do Fortaleza, vouchers em lojas parceiras e pares de ingressos.