"Está tudo em aberto", diz Vojvoda após empate do Fortaleza no 1º jogo da semifinal da Sula

Leão do Pici e Timão voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 3, na Arena Castelão. O embate, marcado para às 21h30min, terá casa cheia

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, avaliou o empate em 1 a 1 com o Corinthians, no duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva pós-jogo, o argentino enfatizou que o confronto "está em aberto" e citou o apoio que o time receberá da torcida na partida da volta.

"Nossa primeira fase na Sul-Americana permite isso: jogar em nossa casa, com nossos torcedores. Mas é uma semifinal de Copa e está tudo em aberto. Sabemos o que significa o apoio do nosso torcedor. Hoje o adversário teve o apoio da torcida, na próxima semana seremos nós. Temos que jogar com inteligência e saber utilizar essa força que vem de fora", disse.