Organizadas envolvidas em briga estão suspensas, mas outras torcidas do Fortaleza poderão fazer mosaico, retifica promotor

As torcidas estão proibidas de instalarem materiais na Arena Castelão contra Grêmio e Corinthians, como faixas, bandeiras, mastros, bambus, instrumentos musicais (bateria), dentre outros artefatos que englobe as respectivas agremiações

O Promotor de Justiça e Coordenador do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR) Antônio Edvando Elias de França manteve o parecer determinado pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) de suspensão da Torcida Irmandade Tricolor (extinta Jovem Garra Tricolor) e Torcida Unida do Fortaleza (extinta Torcida Uniformizada do Fortaleza) por duas partidas (contra Grêmio e Corinthians). Já em relação ao mosaico, diferente do que ele havia afirmado anteriormente, apenas TUF e JGT estão desautorizados. Dessa forma, a atual medida não engloba outras agremiações e nem a Equipe Mosaico.

“A gente resolveu manter a proibição das duas torcidas, elas não poderão fazer nada, nem entrar com nada que faça alusão. Já passei essa informação para a diretoria do Fortaleza”, disse o promotor do NUDTOR.